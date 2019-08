Nóng 24h: Vì sao Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô bị khởi tố?

1) Vì sao Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô bị khởi tố: Ngày 2/8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại điều 359 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 4 bị can, gồm: Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô, Trần Ngọc Quang - Phó Trưởng Phòng đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương - cán bộ trường Đại học Đông Đô.