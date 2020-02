Nóng 24h: Vì sao ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố?

Cụ thể vụ việc xảy ra ngày 12/2, hai du khách là anh Kim Tae Huyn và So Kwang Hyun (quốc tịch Hàn Quốc) bắt taxi do đối tượng Hưng chở. Khi lái xe đi đến trước cửa nhà số 99 Nguyễn Quốc Trị, Mễ Trì, đối tượng dừng xe xuống đi vệ sinh. Sau đó, mở cốp trước bên phụ xe lấy con dao gọt hoa quả dài 15cm, uy hiếp anh Kim Tae Huyn và So Kwang Hyun để cướp tài sản. Hưng cướp được 1 Iphone X và 600.000 đồng của hai du khách. Sau khi bị cướp, hai du khách Hàn Quốc đã đến công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm trình báo. (Ảnh: ANTĐ)