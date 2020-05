Nóng 24h: VKS chỉ rõ hành vi phi tang, xoá dữ liệu nâng điểm ở Sơn La

2. Khởi tố kẻ giả dạng tài xế Grab cướp tài sản của nhiều phụ nữ : Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Anh Dũng (SN 2003; trú tại Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”. Ảnh: Bị can Phạm Anh Dũng. Ảnh: Công an cung cấp