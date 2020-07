5) Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, tông bị thương CSGT: Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Hoàng (SN 1999, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn). Trước đó, ngày 8/7 Hoàng chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy CSGT dừng xe thì Hoàng lao thẳng vào tổ công tác, khiến Đại úy Trần Xuân Sơn, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn phải nhập viện.