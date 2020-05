Công an Hải Phòng đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo hơn 19 tỷ đồng: Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Phi Long (SN 1974, ở thành phố Hồ Chí Minh). Qua điều tra, công an xác định Phạm Phi Long lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thủ đoạn bán căn hộ chung cư của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 19,4 tỷ đồng. : Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Phi Long (SN 1974, ở thành phố Hồ Chí Minh). Qua điều tra, công an xác định Phạm Phi Long lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thủ đoạn bán căn hộ chung cư của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 19,4 tỷ đồng.