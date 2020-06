Phá đường dây mua ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 3.000 viên thuốc lắc.

Đối tượng Trần Đức Dũng tại cơ quan công an

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Đức Dũng còn gọi là Dũng Mực (SN 1992, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An).



Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp do đối tượng Trần Đức Dũng (còn gọi là Dũng Mực) cầm đầu. Ngay lập tức mọi di biến động của đối tượng được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của những trinh sát dày dặn kinh nghiệm.



Vào khoảng 17h45 ngày 25/6, khi Trần Đức Dũng cùng đồng bọn đang vận chuyển trái phép chất ma túy đến địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Phòng CSĐTTP về ma úy Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp cùng Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường 3.000 viên thuốc lắc.



Bước đầu, đối tượng khai nhận, số thuốc lắc trên được Dũng cấu kết với một số đối tượng ở nước ngoài để vận chuyển về Việt Nam, sau đó được chia ra, phân phối đi các tỉnh để tiêu thụ, chủ yếu nhắm vào các đối tượng có nhu cầu ăn chơi, nhất là tại các quán bar, vũ trường, karaoke.



Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.