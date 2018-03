Phan Sào Nam, “ông trùm” khiến cựu tướng Công an “ngã ngựa” là ai?

Liên quan tới vụ án đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ qua mạng do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố điều tra, khiến nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi tổ chức đánh bạc, 2 "ông trùm" được cơ quan chức năng xác định điều hành đường dây này, trong đó có cái tên Phan Sào Nam (ảnh) - Chủ tịch HĐQT VTC Online, Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC HCM, cái tên quen thuộc trong giới công nghệ. (Ảnh: Trí thức trẻ)