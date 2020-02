Phát hiện trường gà ở bên trong cơ sở kinh doanh cà phê

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà xảy ra tại một quán cà phê thuộc xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết.

Quán cà phê nguỵ trang bên ngoài để tổ chức đá gà ăn tiền.

Trước đó, vào trưa 8/2, Công an TP Phan Thiết đột kích vào một trường gà, phía trong một quán cà phê trên đường Trần Quý Cáp. Tại đây, công an đã nhanh chóng khống chế 43 con bạc đang say sưa sát phạt lẫn nhau qua hình thức đặt cược vào các con gà đá. Cũng tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 380 triệu đồng, 32 xe mô tô, 1 ô tô, 44 chiếc điện thoại.

Bước đầu, Công an TP Phan Thiết xác định trường gà này do Nguyễn Ngọc Hiếu (30 tuổi, trú phường Đức Long, TP Phan Thiết) tổ chức từ cuối năm ngoái./.