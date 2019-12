Ráo riết truy lùng đối tượng trốn thoát trong vụ 30 bánh heroin

Các lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là 30 bánh heroin và 18 kg ma túy dạng đá.



Thượng Tá Dương Hồng Hải, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, khoảng hơn 3h sáng nay (23/12), tại khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp Công an Nghệ An bắt quả tang 2 đối tượng Quốc tịch Lào là Đà Xìa Tụ Vàng (SN 1996) và Vừ Xồng (SN 1999) cùng trú tại tỉnh Bolykhamxay, Lào.

Một trong hai đối tượng vụ 30 bánh heroin bị bắt giữ.

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá. Trong khi bắt giữ, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, một trong 3 đối tượng trốn thoát.

Thượng tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cho biết: “Có 3 đối tượng, một đối tượng chống cự rồi bỏ chạy, lực lượng mới bắt được 2 đối tượng, đang tiếp tục điều tra. Hiện nay Bộ đội biên phòng đang phối hợp Công an tỉnh để điều tra mở rộng truy bắt đối tượng bỏ trốn”./.