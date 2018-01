Rủ nhau đi thanh toán “thù cũ” nào ngờ bị đối thủ đâm thương vong

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt tạm giữ hình sự đối với Bùi Minh Trí (19 tuổi, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".



Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 11h ngày 5/1, do có mâu thuẫn từ trước nên Phạm Đức Duy, Nguyễn Hữu Hiển cùng với Nguyễn Thanh Tâm, cùng ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông rủ nhau tìm Bùi Minh Trí để “thanh toán".

Khi nhóm này đến quán giải khát của Lê Tấn Lộc ở xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông thì gặp Trí. Tại đây, nhóm thanh niên này gây gổ dẫn đến đánh nhau với Trí.

Trong lúc đánh nhau, bất ngờ Trí rút dao Thái Lan ra đâm 1 nhát trúng vào lưng và bả vai của Phạm Đức Duy, đâm Hiển trúng vào mặt và lưng khiến con dao bị gãy cán.

Sau đó, Duy được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi, còn Hiển bị thương nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công.

Làm việc với cơ quan công an, Bùi Minh Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do trong một lần đi tắm, Trí có đánh nhau với Duy và Hiển do hai người này xin Trí chai nước để uống nhưng không được./.