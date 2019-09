Sắp xét xử 7 bị can làm thất thoát gần 79 tỷ đồng ở Cty xổ số Đồng Nai

Nguồn tin của VOV.VN cho biết, theo kế hoạch, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm thất thoát hàng chục tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (viết tắt là Công ty Xổ số Đồng Nai). Dự kiến phiên tòa diễn ra từ 19-24/9/2019.

Theo đó, 2 bị can bị truy tố về tội tham ô tài sản gồm: Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xổ số Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Oanh (61 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, nguyên Kế toán trưởng Công ty Xổ số Đồng Nai).

Cảnh sát bắt giữ và khám xét nhà của Nguyễn Văn Minh. (ảnh: Công an nhân dân)

3 bị can bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Đào Ngọc Hoàng (66 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, nguyên Trưởng phòng Chính sách lao động, Sở LĐTB-XH); Khương Thái Học (63 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, nguyên Phó trưởng phòng Chính sách lao động, Sở LĐTB-XH); Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính).

Riêng 2 bị can Lâm Duy Tín (64 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH); Trần Thị Dung (58 tuổi, ngụ phường Thanh Bình, TP Biên Hòa, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Xổ số Đồng Nai) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong 5 năm (2008-2012), các bị can đã gây thiệt hại gần 79 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Trong đó bị can Nguyễn Minh đã chiếm đoạt số tiền gần 4,2 tỷ đồng (hiện đã khắc phục được hơn 2,2 tỷ đồng); bị can Oanh chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng (đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả).

Số tiền thất thoát còn lại hơn 70 tỷ đồng đã được bị can Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của công ty (thời điểm nhận lương, người lao động không biết mình được nhận mức lương cao hơn quy định)./.