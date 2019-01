Sau tiệc tất niên, nhóm nam nữ rủ nhau chốt hạ bằng tiệc ma túy

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên, rạng sáng 1/1/2019, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Văn Lâm kết hợp với Công an xã Tân Quang phát hiện 16 thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy tại quán karaoke Bảo Trang thuộc thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm.

Các đối tượng sử dung ma túy tại quán karaoke

Khoảng 2h15 ngày 1/1, quá trình kiểm tra hành chính tại quán karaoke Bảo Trang do Nguyễn Hữu Hoan, SN 1985, ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng hát 202, có 16 thanh niên đang phát nhạc lớn, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ mảnh vỡ của viên nén màu trắng nghi là ma túy tổng hợp cùng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng được cuộn tròn thành ống hút; 3 túi nilon bên trong có chất màu trắng.

Qua test ma túy, cả 16 thanh niên trên đều có kết quả dương tính với ma túy loại Phethametamin và Amphetamin.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau bữa tiệc tất niên đã rủ nhau đi mua ma túy về quán karaoke để sử dụng./.