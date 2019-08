Tài xế taxi chở bé gái xuống bãi biển vắng: Khởi tố tội Hiếp dâm

Chiều tối 27/8, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Cao Đức Trường (SN 1988, trú khối 3, thị trấn Diễn Châu) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Cao Đức Trường - tài xế taxi đã chở bé gái xuống bãi biển vắng thực hiện hành vi đồi bại.

Cao Đức Trường là lái xe taxi. Trường bị người dân bắt giữ sau khi chở một cháu bé 11 tuổi xuống bãi biển trong đêm tối.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, khoảng 20h đêm 18/8, trên Quốc lộ 7A kéo dài (qua xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu), xe taxi do Trường điều khiển va chạm với xe đạp điện do 2 bé gái Th.T.T.Tr và Đ.T.B.Ng (SN 2008, trú xã Diễn Thành, Diễn Châu) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 2 bé gái bị thương. Lúc đó, người dân yêu cầu Trường chở 2 bé gái đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị vết thương. Nhưng thay vì chở 2 cháu đến bệnh viện, Trường chở bé Ng. đến gần nhà rồi thả bé xuống. Còn bé Tr., Trường đưa cháu đi đâu không rõ.

Người nhà cháu Tr. tìm kiếm thì phát hiện chiếc taxi đang ở khu vực bãi biển vắng giáp ranh giữa xã Diễn Thành và Diễn Thịnh. Lúc này, cháu Tr. hoảng loạn và khóc. Trường bị người dân giữ lại và bàn giao cho công an.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, làm rõ./.