Tạm giam 4 tháng nguyên trưởng phòng Cục thuế Thanh Hóa

Chiều 30/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can 4 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Đính, Trưởng phòng pháp chế Cục thuế Thanh Hóa, người đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang chiều 19/3 khi đang nhận 100 triệu đồng.



Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt ông Nguyễn Ngọc Đính

Trước đó như VOV đã đưa tin, chiều 19/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang ông Nguyễn Ngọc Đính (SN 1963, hiện là Trưởng phòng Pháp chế, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.



Nguyễn Ngọc Đính hẹn gặp bà H tại sảnh tầng 1 của khách sạn Lam Kinh và nói rõ với bà H nếu muốn được giải quyết, miễn thuế thì phải đưa cho Đính 100 triệu đồng. Mặc dù không muốn đưa tiền nhưng do sợ bị tước giấy phép kinh doanh và bị thu hồi đất nên bà H đành chấp nhận giao tiền cho Đính.



Sau khi nhận tiền, Nguyễn Ngọc Đính đang đi ô tô về Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thì bị cơ quan Công an bắt giữ, tịch thu toàn bộ số tiền 100 triệu đồng mà Đính vừa chiếm đoạt của bà H và một số giấy tờ có ghi ký hiệu số tiền với bà H tại cuộc nói chuyện ở khách sạn Lam Kinh.



Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Ngọc Đính, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 14 cuốn sổ tiết kiệm mang tên Nguyễn Ngọc Đính trị giá khoảng hơn 4 tỷ đồng, 1 máy tính xách tay và 3 thùng tài liệu có liên quan.



Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.