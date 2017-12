Tạm giữ 200 nam nữ sử dụng ma túy trong quán bar

Khoảng gần 1h sáng 31/12, lực lượng công an đã đột kích một quán bar trên đường Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tạm giữ hàng trăm thanh niên nam nữ để kiểm tra ma túy.

Hiện trường vụ việc.

Thời điểm trên, lực lượng Công an TP. Biên Hòa và Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng bia H5 hoạt động dưới hình thức quán bar trên đường Võ Thị Sáu, thuộc phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa do Công ty TNHH Hoàng Nam quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thanh niên nam nữ đang nhảy múa, nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy. Nhiều viên nén ma túy tổng hợp và gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, vũ khí bị thu giữ ngay tại hiện trường.

Cảnh sát sau đó đã tạm giữ 200 người, trong đó có 50 nữ để kiểm tra, làm rõ hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục sàng lọc, phân loại làm rõ các đối tượng vi phạm.

Địa điểm bị kiểm tra bất ngờ này đã từng hoạt động dưới hình thức quán bar nhưng có nhiều sai phạm nên bị rút giấy phép; sau đó tiếp tục hoạt động với cái tên “nhà hàng bia”./.

