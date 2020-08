Tạm giữ đối tượng hiếp dâm cháu bé 5 tuổi ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang ngày 8/8 thông tin, Công an huyện Sơn Động đang tạm giữ đối tượngVũ Văn Quý (SN 1986, trú tại thôn Phú Hưng, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Vũ Văn Quý

Trước đó, ngày 4/8, tại khu vực vườn keo thuộc thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An, đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.N.C (SN 2015, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động).

Nhận tin báo, Công an huyện Sơn Động đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Vũ Văn Quý và bàn giao vụ việc, đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ./.