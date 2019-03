Tạm giữ khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Hôm nay (26/3), Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin chính thức về vụ việc tiến hành khởi tố điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh- EVNTPC Quang Ninh.

<="" td=""> =""> Lê Duy Hạnh, sinh năm 1963, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/3/2019, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 - Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.



Trong các ngày 20 - 21/3/2019, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở đối với 2 trường hợp, gồm: Lê Duy Hạnh, sinh năm 1963, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Hộ khẩu tại Khu C, Thanh Thủy, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hiện tạm trú tại Phòng 207, nhà C, khu quản lý vận hành và sửa chữa Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Còn Nguyễn Xuân Long (sinh năm 1983) Thư ký Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, trú tại: Phòng 103, Chung cư Hồng Cẩm, thuộc tổ 8, khu 1, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

