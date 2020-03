Tạm giữ nghi phạm đâm gục người đàn ông trong quán ăn đêm

Ngày 11/3, một cán bộ Công an TP Vinh, Nghệ An xác nhận đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, trú tại TP Vinh, Nghệ An).

Hưng là nghi can đã dùng dao, kéo đâm anh Nguyễn Phạm Anh Hiếu (SN 1990, trú tại TP Vinh) tại một quán ăn đêm trên đường Trần Phú, TP Vinh khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Sau đó Hưng đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Hiện cơ quan điều tra cũng đã lấy lời khai những người liên quan đến sự việc, đồng thời giám định thương tật đối với các nạn nhân để phục vụ quá trình điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, khoảng 0h45’ ngày 9/3, anh Hiếu cùng với nhóm bạn đi ăn đêm tại một quán trên đường Trần Phú, TP. Vinh. Tại đây, giữa anh Hiếu và Nguyễn Văn Hưng có xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được can ngăn, anh Hiếu ra lấy xe về. Tuy nhiên, Hưng đuổi theo đâm nhiều nhát vào cổ và người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vậy, mọi người hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TP Vinh, Nghệ An trong tình trạng trên cơ thể nhiều vết thương.

Ngày 10/3, vợ nạn nhân Hiếu có đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra công an TP Vinh, Nghệ An nhanh chóng vào cuộc thu thập các bằng chứng, lời khai các nhân chứng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc./.