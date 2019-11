Thanh niên cướp tiệm vàng, chạy chưa được 200m đã bị bắt

Công an quận Bắc Từ Liêm vừa tiến hành tạm giữ hình sự với một đối tượng cướp tiệm vàng. Danh tính đối tượng được xác định là Chu Quang Hải (SN 1996; trú tại: Lại Xuân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Đối tượng Chu Quang Hải tại cơ quan công an.

Cụ thể, chiều tối 21/11, tại cửa hàng vàng bạc Kim Thê (số 288 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm), Chu Quang Hải đi vào hỏi mua hàng.

Hải yêu cầu nhân viên cửa hàng cho xem các mặt hàng nhẫn, dây chuyền vàng. Lợi dụng lúc nhân viên sơ ý, thanh niên này nhanh tay giật 2 dây chuyền và 1 nhẫn vàng rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, quần chúng nhân dân phối hợp với lực lượng công an đã đuổi theo bắt được đối tượng. Do chạy bộ nên Hải mới chỉ di chuyển được gần 200m trước khi bị bắt.

Tại cơ quan công an, Hải khai do túng quẫn về tiền bạc nên "làm liều". Hiện tại, cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.