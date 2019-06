Thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao của nhóm người Trung Quốc ở TPHCM

Công an vây ráp hang ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao người Trung Quốc: Sáng 12/6 Công an TPHCM cùng Công an quận 9 bất ngờ bao vây căn nhà số 251 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9 và đưa hơn 20 người quốc tịch Trung Quốc về trụ sở lấy lời khai, điều tra liên quan đến hoạt động lừa đảo công nghệ cao. : Sáng 12/6 Công an TPHCM cùng Công an quận 9 bất ngờ bao vây căn nhà số 251 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9 và đưa hơn 20 người quốc tịch Trung Quốc về trụ sở lấy lời khai, điều tra liên quan đến hoạt động lừa đảo công nghệ cao.