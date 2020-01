Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ huy vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi

Liên quan đến vụ xả súng khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương tại sới bạc ở huyện Củ Chi (TPHCM), đến 16h30 chiều 30/1, lực lượng công an vẫn đang bao vây dọc khu vực đường Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi để truy bắt đối tượng xả súng.









Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (trái) và Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM có mặt tại thực địa vào chiều cùng ngày chỉ đạo phương án truy bắt hung thủ (Ảnh: CTV) Lực lượng chức năng bố ráp quanh khu vực rừng tràm, bãi sậy xã Trung An, Củ Chi từ 1h sáng đến 17h cùng ngàyThiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (trái) và Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM có mặt tại thực địa vào chiều cùng ngày chỉ đạo phương án truy bắt hung thủ (Ảnh: CTV)

Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tụ tập theo dõi lực luợng chức năng vây bắt hung thủ. Hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động bao vây cánh rừng tràm dài gần 2km17h cùng ngày, các đơn vị chức năng khoanh vùng đối tượng, nhưng chưa có thông tin bắt được nghi can.

Công an thuyết phục người dân có nhà trong khu vực nguy hiểm, tạm thời ở bên ngoài cho đến khi bắt được nghi can.

Cảnh sát cơ động bảo vệ khu vực hiện trường ở ngã tư cầu Rạch Kinh./.



