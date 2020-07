Thuê taxi để vận chuyển 4 bánh heroin ra Bắc

Ngày 17/7, Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn từ các huyện biên giới Nghệ An đưa ra phía Bắc tiêu thụ, bắt 1 đối tượng, thu 4 bánh heroin cùng một số tang vật.

Lô Văn Phạm tại cơ quan điều tra.

Theo đó, các trinh sát Công an huyện phát hiện một đối tượng có hoạt động phạm tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ huyện biên giới Quế Phong đi qua địa bàn rồi trung chuyển ra TP Hà Nội để tiêu thụ. Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu liên quan, ngày 16/7, Công an huyện Quỳ Châu đã xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, làm rõ.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 4 bánh heroin.

Khoảng 3h ngày 17/7, trên quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Lô Văn Phạm (SN 1989, trú tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong) thu giữ 4 bánh heroin.



Bước đầu, Lô Văn Phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phạm khai nhận thuê xe taxi để vận chuyển số ma túy trên từ huyện Quế Phong ra TP Hà Nội tiêu thụ.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng./.