Tiền Giang: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Chiều 7/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm Minh Hậu bị công an Châu Thành tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7/2, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành chặn dừng kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 62 B1 43207 do Phạm Minh Hậu (25 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành) điều khiển lưu thông trên đường thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành có nhiều nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi quần của Hậu có 3 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Làm việc với cơ quan công an, Phạm Minh Hậu thừa nhận số tang vật trên là ma túy đá. Số ma túy trên được Hậu từ một người tại phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An. Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.