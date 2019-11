TPHCM: Bắt Giám đốc công ty Angel Lina lừa khách hàng mua dự án "ma" ​

Công an TPHCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can bà Phạm Thị Tuyết Nhung để tạm giam, điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi) là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Angel Lina, địa chỉ tại 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Khách hàng treo băng rôn tại trụ sở công ty Angel Lina "tố" lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, công ty Angel Lina cấu kết với các chủ đất nông nghiệp để phân lô, bán nền trái phép tại các quận 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh…Thủ đoạn của công ty này là dụ dỗ khách hàng làm hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người đang sử dụng đất, sau đó làm vi bằng về việc giao tiền giữa hai bên có dấu đỏ của thừa phát lại.

Trên thực tế, các khu đất mà công ty Angel Lina bán cho khách hàng đều nằm trong quy hoạch, thậm chí có đất thuộc sở hữu nhà nước như ở phường Phước Long B (Quận 9), phường Hiệp Thành (Quận 12)…Mỗi khách hàng phải đóng từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, được công ty hứa hẹn sẽ giao đất sau 12 tháng hoặc lại trả tiền kèm lãi suất, nhưng đến hẹn thì bà Nhung tìm cách né tránh, kéo dài thời gian rồi bỏ trốn.

Trước sự việc đó, hàng trăm khách hàng đã tố cáo cơ quan điều tra. Hiện công an tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan./.