Trích xuất hình ảnh đối tượng nghi sàm sỡ thiếu nữ trong thang máy

Liên quan đến vụ đối tượng người nước ngoài nghi sàm sỡ thiếu nữ trong thang máy tại chung cư Imperia Garden-Aden (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự CA TP Hà Nội cho biết, đã rút hồ sơ từ CA quận Thanh Xuân để thụ lý vụ việc. Qua trích suất camera, lực lượng chức năng đã nắm được hình ảnh và hành vi của đối tượng.

Theo thông báo của Ban Quản lý khu chung cư Imperia Garden-Aden, vào khoảng 17h50 chiều 19/5, một người đàn ông Hàn Quốc dáng người đậm, đội mũ đen mặc áo vàng vào thang máy số hiệu B08 cùng với 1 nữ cư dân di chuyển lên phòng.

Hình ảnh của người đàn ông Hàn Quốc nghi sàm sỡ liên tiếp hai người phụ nữ trong thang máy.

Trong thang máy, đối tượng có hành vi tiếp cận, áp sát dù nữ cư dân này đã cố gắng tạo khoảng cách. Sau đó, đối tượng có hành vi bị cư dân tố cáo là sàm sỡ với mình. Người phụ nữ đã nhanh chóng thoát khỏi thang máy khi nhận thấy những hành vi biến thái của đối tượng.

Sau đó, đối tượng người Hàn Quốc tiếp tục lên tầng 21 của tháp B và ra khỏi thang. Tại đây, có thể người này nhận thấy đi nhầm tầng và tiếp tục quay lại thang máy, khi đó có một thiếu nữ 16 tuổi bên trong. Trước khi rời khỏi thang máy, đối tượng đã có những hành vi bị gia đình thiếu nữ tố cáo là sàm sỡ với thiếu nữ.

Chung cư Imperia Garden-Aden, quận Thanh Xuân

Khai báo với cơ quan công an, gia đình nạn nhân cho biết, thiếu nữ sinh ngày 19/5 và vừa tròn 16 tuổi đúng ngày xảy ra sự việc. Sau đó, đối tượng bị triệu tập lên trụ sở CA quận Thanh Xuân lấy lời khai. Tại đây, đối tượng khai nhận do say xỉn nên không nhớ hành vi của mình.

Phòng Cảnh sát Hình sự CA TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của đối tượng để tiến hành xử lý./.

