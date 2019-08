Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet hơn 1.600 tỷ đồng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) phối hợp với công an một số địa phương đã triệt phá đường dây Tổ chức đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web b8ag.com, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Trang web b8ag.com hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có mảy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tại Việt Nam, một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web b8ag.com. Trong đó, đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, sinh năm 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp Tổng đại lý trên trang web b8ag.com.

Đối tượng Hoàng Lại Nam cầm đầu đường dây.

Đối tượng Hoàng Lại Nam là một đối tượng hình sự cộm cán, đã có 2 tiền án và 1 tiền sự, gồm: 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng; 1 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản người khác do phạm tội mà có; 1 tiền sự về hành vi đua xe trái phép. Ngoài ra, vào tháng 2/2014, Hoàng Lại Nam cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can về tội Cố ý gây thương tích. Nhưng đến tháng 03/2018 thì đình chỉ điều tra bị can.



Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phố khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 đối tượng.

Tang vật thu được từ vụ án.