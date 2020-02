Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, thu giữ hơn 200 triệu đồng

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá 1 tụ điểm cờ bạc có quy mô lớn tại xã Trung an , TP. Mỹ Tho.

Các đối tượng cờ bạc bị cơ quan công an tạm giữ.

Trưa ngày 13/2, lực lượng công an tấn công vào phần đất trống ở ấp 2, xã Trung An, TP. Mỹ Tho và phát hiện nhiều người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Cơ quan công an đã tạm giữ 30 đối tượng tại hiện trường để điều tra, xử lý. Ngoài ra, nhiều tang vật và hơn 200 triệu đồng trên người, 19 xe mô tô của các đối tượng cờ bạc bị cơ quan chức năng thu giữ.

Qua điều tra ban đầu tụ điểm cờ bạc này do đối tượng Đoàn Văn Nhựt, 42 tuổi ngụ tại địa phương đứng ra tổ chức hoạt động cách nay khoảng nửa tháng. Hiện Phòng cảnh sát hình sự- công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao người cùng tang vật cho Công an TP. Mỹ Tho điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó 11/2 Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 25 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu vực Miếu Cây Da, khu phố 5, phường 5, thành phố Mỹ Tho.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 160 triệu đồng và nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động cờ bạc này. Vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.