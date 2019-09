Triệu tập người đàn ông bị tố cáo quấy rối tình dục nhiều nữ sinh

Thời gian gần đây, công an phường Dịch Vọng Hậu nhận được một số thông tin tố cáo từ các nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Cầu Giấy, Hà Nội), tố anh N.T.T, chủ một trung tâm tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc (cổng sau Học viện báo chí và Tuyên truyền) có hành động quấy rối tình dục nhiều nữ sinh.

Chiều 26/9, trung tá Mạc Đình Thắng - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết đơn vị đã tiến hành mời anh N.T.T lên trụ sở làm việc, để làm rõ những tố cáo hành vi quấy rối tình dục nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Những bài tố cáo anh N.T.T đăng trên diễn đàn của Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Trung tá Thắng cho biết: "Công an phường Dịch Vọng Hậu kêu gọi những ai là nạn nhân hoặc nhân chứng thì đến Công an phường trình báo, để công an có cơ sở xác minh vụ việc".

Sự việc chủ một Trung tâm tin học nổi tiếng trên đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội) bị tố có hành động sàm sỡ với học viên thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều ngày qua.



Bắt nguồn từ bài đăng trên một diễn đàn, chủ nhân câu chuyện cũng chính là nạn nhân và là một sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, cô bị chủ Trung tâm tin học gần trường là N.T.T quấy rối tình dục khi đến học.



Cụ thể, khi học một thầy một trò, nữ sinh này đã bị N.T.T sờ đùi, chạm vào người, hôn má khiến tinh thần cô hoảng loạn, sợ hãi và lập tức đứng lên đi về.



Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng trên đã nhận được nhiều tương tác, phản hồi đến từ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhiều người cho rằng, bản thân cũng từng là nạn nhân của anh N.T.T, thậm chí còn xuất hiện phong trào MetooAJC./.