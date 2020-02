Triệu tập thanh niên tung tin sai sự thật 1 người chết vì virus corona

Ngày 4/2, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết đã kịp thời điều tra, làm rõ việc Chích Văn Quản (trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đăng tin sai sự thật về cái chết của anh N ở cùng xã có liên quan đến virus corona.

Tại cơ quan chức năng, Chích Văn Quản thừa nhận những thông tin đăng trên trang cá nhân của mình là hoàn toàn sai sự thật

Quá trình làm việc, Chích Văn Quản đã thừa nhận toàn bộ nội dung bài viết trên facebook cá nhân của mình về cái chết của ông N là hoàn toàn bịa đặt, do chính Quản tự soạn thảo và đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, bình luận và để được nhiều người kết bạn facebook. Theo kết luận của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, nguyên nhân anh Ng chết là do mắc bệnh viêm gan B, không liên quan đến virus corona. Hiện Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.



Trước đó, ông Lương Thịnh Vượng - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết, một người đàn ông ở địa phương này vừa tử vong sau khi từ Trung Quốc về, song không liên quan đến virus corona.

Theo ông Vượng, ông N (37 tuổi) vừa cùng vợ từ Trung Quốc về quê 2 ngày trước. Trưa 2/2, ông N. gặp một người hàng xóm rồi cùng ngồi uống rượu với nhau.

Đến tối cùng ngày, ông N. bắt đầu thấy mệt mỏi, rồi cấm khẩu không nói được nên người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, ông N. đã tử vong sau đó.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, ông N. nhập viện trong tình trạng ngất xỉu. Nạn nhân được xác định tử vong do uống rượu, xơ gan.