Trốn truy nã 27 năm vẫn làm Chánh văn phòng tòa án: Bộ Công an nói gì?

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Quang Huy, Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình được xác định là đối tượng trốn truy nã từ năm 1992, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an đã thông tin về vụ việc này.

Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết: "Cơ quan an ninh điều tra đã khôi phục điều tra với Nguyễn Quang Huy về tội Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Đây là vụ án đã xảy ra cách đây 27 năm nên có nhiều điểm cần phải làm sáng tỏ lại. Về việc vì sao Huy lên được làm Chánh văn phòng tòa án huyện thì chúng tôi đang tiếp tục điều tra".

Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Cục trưởng An ninh Điều tra Bộ Công an. (Ảnh: Trọng Phú)

Tháng 11/2019, Công an Hòa Bình đã bắt giữ Nguyễn Quang Huy (46 tuổi, Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong) vì có lệnh truy nã 27 năm trước.

Qua điều tra cho thấy năm 1992, Huy cùng 3 người đàn ông cùng địa phương, trong đó có một bảo vệ Nhà máy thủy điện Hòa Bình trộm 360 lít dầu thủy lực rồi mang bán. Vụ việc bị phát giác, Huy bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã. Năm 1993, TAND tỉnh Hòa Bình xét xử và tuyên án 3 đồng phạm của Huy các mức án 3-4 năm tù.

Năm 2017, theo đề nghị của TAND huyện Cao Phong, Phòng Tổ chức TAND tỉnh Hòa Bình thẩm định và không phát hiện tài liệu thể hiện Huy bị truy nã. Do đó, đơn vị bổ nhiệm Nguyễn Quang Huy làm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong.

Sau đó, khi xác minh lý lịch em gái của Huy đang công tác tại Hà Nội, cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện lệnh truy nã đối với Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong./.