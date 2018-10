Truy bắt con nghiện, 3 chiến sĩ công an nguy cơ phơi nhiễm HIV

Chiều 26/10, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, 3 chiến sĩ công an ở phường Cao Thắng trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự bị dính máu của một người đàn ông nhiễm HIV.

Người đàn ông nghiện ma túy nhiễm HIV chống trả lực lượng công an khiến 3 chiến sỹ bị dính máu.

Ngày 24/10, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bãi đất trống thuộc tổ 50, khu 5, phường Cao Thắng, tổ công tác của công an phường này phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác kiểm tra hành chính, người này nhận tên là Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1979, trú tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh). Hắn khai mua ma túy của một người không quen biết và đi xe máy đến bãi đất trống thuộc phường Cao Thắng để sử dụng.

Khi các chiến sĩ công an yêu cầu về trụ sở để làm rõ hành vi mua và sử dụng ma túy thì Quyết chống trả quyết liệt và chạy trốn. Trong lúc khống chế, 3 cán bộ bị xây xát và dính máu của tên này.

Ba chiến sĩ được đưa đi khám và điều trị, xử lý chống phơi nhiễm HIV./.

