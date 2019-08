Truy bắt người chồng “hờ” đánh đập dã man vợ mang bầu

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn An, 26 tuổi, trú tại xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh về hành vi gây thương tích người khác.

Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng Công an huyện Tánh Linh cho biết, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an đang tổ chức truy bắt đối tượng.

Chị Lâm Thị Mến thương tích đầy mình vì bị chồng "hờ" đánh

Như tin đã đưa, chị Lâm Thị Mến, 31 tuổi, quê ở tỉnh An Giang. Theo thông tin điều tra của cơ quan công an, người này đã có chồng và con ở quê nhà. Trong thời gian đi làm ở TP Hồ Chí Minh, chị Mến tình cờ quen Huỳnh Văn An và về quê An sinh sống như vợ chồng và mang thai hơn 6 tháng.

Khuya 16/8, lúc Mến đang ngủ, An đi nhậu về liền quát tháo to tiếng. Lo sợ bị đánh đập như những lần trước, chị Mến chạy ra sau nhà lẩn trốn. An đuổi theo cầm gậy đánh lên đầu và tay chân và chém nạn nhân gây thương tích đầy mình.

Hàng xóm phát hiện người phụ nữ mang bầu bị đánh đập dã man nằm hôn mê, đã yêu cầu gia đình An chuyển chị Mến vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Bệnh viện Chợ Rẫy xác định nạn nhân bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ, gãy nhiều xương hai tay và chân trái… Các bác sĩ đã điều trị ban đầu, bó bột hai tay và chân bị, sau đó cho xuất viện về địa phương theo yêu cầu của nạn nhân.

Ngày 27/8, Công an huyện Tánh Linh trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật nạn nhân để có cơ sở xử lý người chồng “hờ” đánh đập vợ bầu. Trung tâm Pháp y Bình Thuận xác định chị Lâm Thị Mến bị thương tật trên 30%. Hiện chị Mến đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận./.