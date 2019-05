Truy nã hai kẻ “núp bóng” phòng vé máy bay để cho vay nặng lãi

Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp, đều sinh năm 1981, ở TP Hải Phòng, bị khởi tố về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi núp dưới bóng Công ty tài chính Tín Nghĩa. Tính đến ngày 25/4, Công an TP Thanh Hóa điều tra, mở rộng và khởi tố 21 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, trong đó có Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp, nhưng 2 đối tượng này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp là 2 trong 4 đối tượng cầm đầu tổ chức “tín dụng đen” Tín Nghĩa, Hải Phòng. Các đối tượng này có vai trò chỉ đạo, hiếm khi lộ diện ngay cả đối với nhân viên trong công ty.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ tổ chức “tín dụng đen” Tín Nghĩa Hải Phòng phát triển, mở rộng trên 50 chi nhánh trên khắp cả nước. Bề ngoài của các chi nhánh này là phòng bán vé máy bay, công ty dịch vụ tài chính, cho thuê xe… nhưng hoạt động của chúng là chuyên cho vay lãi với mức lãi suất từ 5.000 - 9.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 182,5% - 328%/năm).

Các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp đều có quyền bắt giữ, hoặc báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để bắt giữ đối tượng.

Mọi thông tin về đối tượng xin báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa theo địa chỉ số 1 Trần Phú, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa./.

