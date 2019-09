Truy tìm 2 nam thanh niên gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân

Ngày 8/9, công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đang truy tìm, đồng thời vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về 2 nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn khiến một người bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 13h50 ngày 2/9, ông Bùi Công Dung (SN 1958, trú tại xã Tường Sơn) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên quốc lộ 7A. Khi đến Km69+500 Quốc lộ 7A thuộc địa phận thôn 3, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn (trước cổng trường mầm non cũ xã Tường Sơn) thì bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều gây tai nạn.

Camera tại hiện trường ghi lại cảnh hai thanh niên bỏ chạy.

Sau khi gây tai nạn, 2 đối tượng bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường và phóng xe máy bỏ chạy theo hướng đường rẽ vào cầu treo xã Hùng Sơn. Ông Dung bị chấn thương ở vùng sườn và xương chậu.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm 2 đối tượng đã gây tai nạn. Trích xuất camera nhà dân bên đường ghi lại, 2 đối tượng gây tai nạn điều khiển xe máy màu đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Công an Anh Sơn đề nghị người dân phát hiện và tố giác danh tính của 2 đối tượng có hành vi gây tai nạn bỏ trốn, nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Công an huyện Anh Sơn đang phối hợp với các lực lượng tổ chức truy tìm 2 đối tượng đã gây tai nạn./.

