Tự xưng cán bộ công an nghỉ hưu, nhận gần nửa tỷ đồng để “chạy án”

Công an TP Vinh, Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Lê Hải (SN 1958, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Lê Hải tại cơ quan điều tra.

Trước đó vào ngày 25/2, Công an TP Vinh, Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc lưu động trong khách sạn, bắt 6 đối tượng, gồm: Ngô Văn Quý (SN 1988), Phan Văn Thế (SN 1994), Đàm Xuân Việt (SN 1982), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991), Nguyễn Khắc Vinh (SN 1988) và Hoàng Đăng Quý (SN 1993), thu giữ 55 triệu đồng tại chiếu bạc. CQĐT Công an TP Vinh sau đó đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đến ngày 26/2, vợ của Đàm Xuân Việt cùng 5 người nhà bị can khác trong vụ án đánh bạc nói trên đã liên hệ, nhờ Nguyễn Lê Hải lo việc "chạy án". Hải "nổ" mình là cán bộ công an đã nghỉ hưu có khả năng "chạy án" để các bị can được tại ngoại, người nhà 6 bị can đã tin tưởng, chuyển cho Hải tổng cộng 420 triệu đồng.

Sau hơn 1 tuần, gia đình các bị can dù chưa thấy người nhà của mình được tại ngoại nhưng không dám trình báo lên cơ quan công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vinh đã phát hiện một số đối tượng liên lạc với gia đình các đối tượng bị bắt trong các vụ án để nhận tiền "chạy trắng án".

Hành vi này có dấu hiệu của tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ảnh hưởng đến uy tín, trách nhiệm của ngành công an nên đã lập chuyên án điều tra, bắt giữ Nguyễn Lê Hải.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.