Truy tố cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa nhận 260 triệu để “chạy án”

Theo cáo trạng, tháng 7/2018, Đỗ Đức Hiếu, cán bộ đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa có hành vi ăn trộm một chiếc xe máy Airblade của đồng nghiệp để tại nhà xe cơ quan. Sau đó, hành vi trộm cắp của Hiếu bị phát hiện.

Làm việc với cấp trên là ông Nguyễn Chí Phương (khi đó là Trưởng Công an TP Thanh Hóa), Hiếu thừa nhận hành vi và xin ông Phương "chạy án" hộ.

Hiếu gặp ông Phương 3 lần đề nghị bỏ qua, không làm to chuyện và không xử lý hình sự. Trong 3 lần này, Hiếu đưa ông Phương tổng cộng 260 triệu đồng.

Cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương.

Sau khi nhận tiền, ông Phương hướng dẫn Hiếu làm thủ tục xuất ngũ và đến gặp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Thanh Hóa, đề nghị không xử lý hình sự trường hợp này. Ông Phương cũng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xin xử lý nội bộ, nhưng không được đồng ý.

Theo cáo trạng, do không được lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đồng ý, ông Phương buộc phải làm thủ tục đề nghị xử lý kỷ luật, tước danh hiệu Công an Nhân dân, khởi tố đối với Đỗ Đức Hiếu.

Vì ông Phương không thành công trong việc "chạy án", Hiếu đến nhà ông Phương đòi lại 260 triệu đồng. Ông Phương chỉ đồng ý trả 150 triệu. Hiếu không đồng ý và bỏ về mà không cầm tiền.

Ngày 22/11/2018, TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt Đỗ Đức Hiếu 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi tuyên phạt, Hiếu gặp chủ tọa nộp đơn tố cáo ông Phương tội Nhận hối lộ, kèm theo băng ghi âm mà Hiếu đã lén ghi âm lại mỗi lần đến nhà ông Phương. Đoạn băng này sau đó đã được phát tán trên mạng xã hội.

Vụ việc vỡ lở, ông Phương đã nộp lại 260 triệu đồng nhận của Hiếu. Sau đó, Bộ Công an tước quân tịch đối với ông Phương. Viện kiểm sát Nhân dân tối cao tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chí Phương liên quan đến hành vi Nhận hối lộ./.