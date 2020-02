Tung tin đồn 315 người trốn khỏi vùng dịch Covid-19, lĩnh phạt nặng

Công an đã làm rõ và xử lý L.T.G (sinh năm 1984, trú tại Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) và K.H.G (SN 1995, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình Covid-19.

Trước đó, L.T.G đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình với nội dung: “Corona đang lây chéo thật sự Vĩnh Phúc khoanh vùng, nhưng không kiểm soát hết được. Cách chỗ mình 5km đã có bệnh nhân bị Nhiễm Covid-19 ”.

Hai người tung tin đồn nhảm về Covid-19 làm việc với công an.

Nội dung này sau đó đã nhận được khá nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ không tốt, gây hoang mang trong dư luận, nhất là trên địa bàn xã Tản Lĩnh và huyện Ba Vì.

Công an huyện Ba Vì đã khẩn trương xác định đây là thông tin không chính xác, do cá nhân L.T.G tự đưa lên mạng xã hội. Làm việc với công an, G thừa nhận đó là thông tin sai sự thật, do thiếu hiểu biết nên đăng tải trên facebook.

Công an huyện Ba Vì đã yêu cầu L.T.G gỡ bỏ bài viết và lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cũng triệu tập chị K.H.G (sinh năm 1995, trú tại Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội) để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện tài khoản facebook K.H.G đăng tải nội dung: “Biến này sock mọi người tự bảo vệ mình! 315 người đã trốn khỏi vùng dịch VP. Quả này loạn rồi anh em ạ, Vũ Hán thứ 2”.

Công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là chị G đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, chị G đã thừa nhận việc đăng tin bịa đặt, nhận thức hành vi vi phạm của mình và tự gỡ bài viết.

Công an thị xã Sơn Tây đã lập hồ sơ xử phạt 12,5 triệu đồng đối với chị G về hành vi đăng tải nội dung thông tin sai sự thật trên mạng theo quy định tại Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.