Vụ 3 bà cháu bị sát hại ở Lâm Đồng: Thả chồng và con của nghi can

Liên quan vụ án 3 bà cháu bị sát hại tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), đến chiều 26/5, cơ quan công an đã thả ông Lưu Tiến Bưu (53 tuổi, chồng của nghi can Nghiêm Thị Nhi) và Lưu Chí Vĩnh (17 tuổi, con trai bị can), do tạm thời được xác định là không liên can đến vụ án.

Vị trí hung thủ phi tang xác 3 bà cháu trong vườn cà phê.

Trước đó, trong quá trình bị tạm giữ ông Bưu khai rằng, khoảng 10h ngày 24/5, ông có nhìn thấy bà Vượng dắt 2 cháu nhỏ tới nhà ông chơi và có chào vợ chồng ông. Sau đó bà Vượng có ngỏ lời xin trái bơ trên cây ở phía sau nhà, lúc này vợ ông là bà Nghiêm Thị Nhi đang hái đậu ngay gần cây bơ. Tiếp đó, ông Bưu mang máy cắt cỏ ra vườn nổ máy cắt cỏ, vị trí ông cắt cỏ cách cây bơ chỉ khoảng 15m. Do vườn cà phê cao lớn nên bị che khuất tầm nhìn, trong lúc cắt cỏ ông Bưu lại đeo kính, bịt khẩu trang, cộng với tiếng máy cắt cỏ nổ lớn nên ông Bưu không nghe thấy bất kỳ điều gì xảy ra xung quanh.

Trong khi đó, con trai của bà Nghiêm Thị Nhi là Lưu Chí Vĩnh cũng cho biết, mình chơi game ở trong nhà nên không hay biết việc bà Vượng có dắt 2 cháu nhỏ đến vườn của gia đình, không hay biết việc mẹ sát hại 3 bà cháu này.

Theo ông Bưu, sau khi cắt cỏ xong, ông vào nhà thì không thấy bà Nhi. Nghĩ vợ đi đâu đó nên ông không tìm kiếm mà chủ động đi nấu cơm. Đến giữa trưa, do không thấy bà Nhi về nên 2 cha con ông dọn cơm ra ăn. Khoảng 15h cùng ngày, ông Bưu có gọi điện cho bà Nhi nhưng không nghe máy. Tiếp đó ông Bưu gọi điện cho người thân ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) thì mới biết vợ mình đang ở đó.

Trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can là bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) về tội Giết người.

Cơ quan công an đang khai quật nơi chôn giấu xác 3 nạn nhân.

Vụ án gây rúng động, kinh hoàng người dân trên địa bàn .

Nạn nhân là 3 bà cháu gồm Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) cùng 2 cháu nội là Đàm Đức T. (5 tuổi) và Đàm Thị Nguyên T. (4 tuổi), trú cùng thôn.

Như VOV đã đưa tin, ngày 24/5, bà Hoàng Thị Vượng dắt 2 cháu nội tới nhà Nghiêm Thị Nhi xin quả bơ. Tại đây, cả 3 bà cháu bị bà Nhi dùng dao sát hại, sau đó đào hố chôn giấu xác ngay trong vườn cà phê để phi tang. Gây án xong, Nghiêm Thị Nhi bắt xe ôm đến nhà người thân ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để lẫn trốn. Đến sáng sớm 25/5, bà Nghiêm Thị Nhi bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ./.