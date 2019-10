Vụ 39 người chết trong xe container: Bộ Công an vào cuộc điều tra

Liên quan đến vụ 39 người chết trên xe container phát hiện tại hạt Essex, Anh, Bộ Công an đã chỉ đạo đoàn công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào Nghệ An và Hà Tĩnh điều tra, xác định thông tin những người mất tích để phục vụ công tác nghiệp vụ và hợp tác quốc tế. Bộ Công an cũng chỉ đạo đoàn công tác làm rõ việc có hay không sự tiếp tay từ những tổ chức, cá nhân đối với việc hỗ trợ người dân nhập cảnh trái phép vào các quốc gia.

Một gia đình tại Nghệ An đã lập bàn thờ cho con sau nhiều ngày mất liên lạc. (Ảnh: Nhật Minh)

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép". Đồng thời tiến hành tạm giữ một người phụ nữ tên Loan (quê Nghệ An), là đầu mối nghi hỗ trợ một số người dân ở Yên Thành, Nghệ An nhập cảnh trái phép vào Pháp.

Liên quan đến vụ việc 39 người chết trong xe container, Đại sứ Việt Nam tại Anh đã điện đàm với Bộ trưởng Nội vụ Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng đã có buổi làm việc với đại diện Cơ quan Phòng chống Tội phạm của Anh và cảnh sát điều tra hạt Essex về vụ việc này.

Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng của Anh nhất trí phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin trong quá trình điều tra, xác định danh tính các nạn nhân. Đại sứ quán cũng đã thiết lập kênh trao đổi thông tin và phối hợp trực tiếp với Cảnh sát hạt Essex, đơn vị đang chủ trì điều tra về vụ việc.



Các cơ quan chức năng của Anh cho biết, quá trình điều tra đang được tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng, tuân thủ theo các quy định thủ tục về điều tra tội phạm của Interpol. Cảnh sát hạt Essex cho biết hiện vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo quy định của Anh, việc xác minh và nhận dạng danh tính được thực hiện dựa trên kết quả có được sau khi khám nghiệm tử thi và thông tin dữ liệu sinh trắc học, di truyền học của các nạn nhân (không dựa trên hình ảnh), do đó cần có thời gian. Cho tới 13h00 ngày 26/10 (giờ địa phương) chưa có khẳng định chính thức nào về danh tính của các nạn nhân được công bố.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang và sẽ tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh, sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181 501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84 981 84 84 84./.

