Vụ cướp heo táo tợn ở Đồng Nai: Bắt giữ 2 đối tượng

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ được 2 đối tượng Nguyễn Văn Phúc (32 tuổi) và Võ Văn Hiền (36 tuổi), cùng ngụ ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng vừa bị công an bắt giữ.



Sau gần 2 năm (ngày 13/8/2018) xảy ra vụ cướp gần 100 con heo (trị giá khoảng 200 triệu đồng) của một trang trại ở ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom – Đồng Nai, cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom mới xác định được 2 đối tượng trên đã tham gia vào vụ cướp trên.

Theo cơ quan công an, vụ án cướp heo này hết sức táo bạo, như thuê xe ô tô và sử dụng roi điện khống chế chủ trang trại và người làm thuê để cướp 97 con heo rồi chở lên tỉnh Bình Phước bán để lấy tiền chia nhau.

Quá trình điều tra, Công an huyện Trảng Bom đã lần lượt bắt tạm giam 5 đối tượng. Riêng 2 đối tượng Nguyễn Văn Phúc và Võ Văn Hiền bỏ trốn, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định truy nã Phúc và Hiền.

Sau một thời gian tích cực điều tra, mới đây, với sự phối hợp của Công an TPHCM và Công an tỉnh Bình Dương, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn ở địa phương./.