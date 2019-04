Vụ giết 2 người ở Yên Bái: Nghi phạm tử vong trong tình trạng treo cổ

Theo thông tin phóng viên VOV mới nhận được, hiện nay lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tìm thấy nghi phạm giết 2 người ở xã An Bình, huyện Văn Yên vào lúc 9h15 phút sáng 29/4. Nghi phạm được tìm thấy trong tình trạng treo cổ, đã tử vong.

Địa điểm phát hiện thi thể nghi phạm tại một khu đồi thuộc thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, cách địa điểm xảy ra án mạng khoảng 1km.

Hiện trường nơi phát hiện nghi phạm tử vong trong tình trạng treo cổ.

Như VOV đã đưa tin, lúc 14h30 phút chiều 28/4, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Mạc (SN1968), trú tại thôn Trung Tâm (thôn Cầu Cao cũ), xã An Bình, huyện Văn Yên đã dùng kiếm chém chết anh Đặng Xuân Xuyên (SN1975) và chị Đặng Thị Nhung (SN1980), cùng trú tại thôn Trung Tâm xã An Bình (là em cậu và em dì của chị Đặng Thị Xuân (SN1973) - vợ cũ của Nguyễn Văn Mạc).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên và tổ công tác của huyện cùng lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường, nắm tình hình và chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Nghi phạm Nguyễn Văn Mạc trước khi gây án.

Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: Lực lượng chức năng đã thực hiện phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt hung thủ và hoàn thiện các thủ tục pháp y để bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục tập quán.

UBND huyện tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; làm công tác tư tưởng, tránh tâm lý hoang mang trong nhân dân và phát động phong trào tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái để tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc./.