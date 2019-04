Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Thành Trung - kẻ bị Nguyễn Thị Thúy Hằng giết, có chủ đích đột nhập vào nhà bằng cửa sau để truy sát người chồng là Võ Tấn Hội vì nợ tiền thua bạc hơn 60 triệu đồng. Quá trình giằng co, chị Hằng bị thương tích 32%.