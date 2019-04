Vụ hỗn chiến, nổ súng trong quán nhậu: 2 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Liên quan đến vụ nổ súng hỗn chiến tại quán nhậu trên đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, thông tin ở TTXVN cho biết, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Cao Minh Thắng (33 tuổi) ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột và Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi) ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar về tội cố ý gây thương tích. (ảnh: Bảo vệ Pháp luật) Trước đó, vào tối 3/4, anh Trịnh Quang (24 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar) tổ chức ăn nhậu với nhóm bạn ở quán trên đường Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột và có mời Cao Minh Thắng nhậu cùng. Cao Minh Thắng cùng Nguyễn Văn Mỹ và một số thanh niên khác đi ô tô đến quán nhậu. (ảnh: Công an TPHCM) Tại đây, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, nhóm của Thắng và Mỹ cùng một số thanh niên khác đã lao vào đánh, chém nhóm anh Quang, đồng thời có tiếng súng phát nổ nên hành khách trong quán tháo chạy ra ngoài. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỗn chiến. (ảnh chụp từ clip) Thông tin trên Infonet cho biết, nhóm đối tượng Thắng và Mỹ còn đánh nhầm một đôi vợ chồng đến ăn tại quán khiến 2 nạn nhân phải nhập viện điều trị. Hơn thế, trong lúc đánh nhau, có người (trong nhóm của Thắng) đã rút súng ra bắn. Khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 4 vỏ đạn bi, nhiều dao, rựa, kiếm... Trong ảnh: Cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí. (ảnh: Người Lao động) Hiện Công an đang truy bắt 2 đối tượng trong nhóm của Thắng sử dụng súng bắn vào nhóm của anh Quang để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hai đối tượng Thắng và Mỹ tại cơ quan công an. (ảnh: Infonet) Cơ quan công an cũng đang triệu tập những đối tượng có liên quan đến cơ quan để điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hai đối tượng Thắng, Mỹ tại cơ quan chức năng. (ảnh: Người Lao động)./.

