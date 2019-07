Vụ nhân viên cửa hàng xăng bị đâm chết: Công bố hình ảnh nghi can

Ngày 12/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phát đi thông báo truy tìm nam thanh niên được cho là nghi can trong vụ giết nữ nhân viên bán hàng tại cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu). Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ án. (ảnh: CAND)