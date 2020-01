Vụ nổ súng ở Củ Chi: Phẫu thuật lấy đầu đạn ra khỏi đùi nạn nhân

Liên quan vụ nổ súng vào chiều mùng 5 Tết ở khu vực ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TPHCM) khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương, thông tin mới nhất từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy được một đầu đạn ra khỏi đùi bệnh nhân Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định

Anh Trần Văn Thạnh được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM vào lúc 16h40 ngày 29/1 trong tình trạng bị gãy xương đùi phải, vết thương dập nát. Đồng thời, một phần xương đùi phải bị vỡ nhiều mảnh do sát thương của đạn gây ra



Các bác sĩ đã mổ cắt lọc vết thương lấy viên đạn ra, khâu kín vết thương, xuyên đinh cố định tạm.



Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi nhiễm trùng vết thương.

Hiện còn cần một cuộc phẫu thuật kết hợp xương đùi phải cho bệnh nhân.

Liên quan đến vụ án mạng, hàng trăm cảnh sát cảnh sát cơ động, hình sự vũ trang, mặc áo giáp, đang vây bắt nghi can Lê Quốc Tuấn (cán bộ Công an quận 11)./.