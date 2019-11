Vụ tham ô 26,5 tỷ đồng: Một bị can là vợ nguyên Phó Bí thư Huyện ủy

Như tin đã đưa, ngày 15/10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ký các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam đối với hai bị can: Nguyễn Thị Minh Liễu, là kế toán trưởng và Trần Thị Huệ, thủ quỹ (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ) về tội tham ô. Trong đó, bị can Liễu được xác định là chủ mưu, bị can Huệ là người tiếp tay giúp sức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Sìn Hồ (Lai Châu), nơi để xảy ra vụ việc tham ô.

Theo thông tin do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cung cấp, từ năm 2017 đến tháng 5/2019, hai bị can trên đã cấu kết với nhau nhiều lần rút tiền của cơ quan để chi tiêu vào mục đích cá nhân và không có khả năng chi trả. Số tiền các bị can đã can rút là 26,5 tỷ đồng, từ các mục chi phí học tập, chi phí thường xuyên, trong đó phần lớn là nguồn hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người...

Thủ quỹ Trần Thị Huệ được xác định là vợ của nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sìn Hồ Nguyễn Văn Thành. Sau khi sự việc xảy ra, xét thấy mình đã vi phạm các quy định của Đảng khi để vợ vi phạm pháp luật, ngày 18/10/2019, ông Thành đã làm đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng và hiện làm chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Sìn Hồ.

Ông Bùi Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xác định các trường hợp có liên quan. Đặc biệt, huyện đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Trưởng phòng và cán bộ Phòng Giáo dục, Kho bạc; đồng thời kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối khi để xảy ra vi phạm.



Ông Bùi Văn Tuấn cho biết: "Quan điểm của huyện là sau khi có kết quả điều tra của cơ quan điều tra thì sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật và nếu là đảng viên thì phải đúng theo quy định của điều lệ đảng. Huyện sẽ quyết tâm xử lý việc phòng ngừa, chống tham nhũng, tham ô, nhất là ở các đơn vị liên quan đến kinh tế. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên thực hiện đúng theo quy định của điều lệ đảng"./.