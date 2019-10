Vụ thuê người đánh ghen hộ: Phải gây thiệt hại mới được lĩnh tiền

Ngày 2/10, trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Thành Nhân – Phó trưởng công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, hiện tại đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để truy nã đối tượng đã đứng sau thuê nhóm của Hòa đánh ghen.

Trần Ngọc Hòa trước khi bị bắt giữ.

Trước đó, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hòa (SN 1988) và Thái Bá Tình (SN 1991, cùng trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi hủy hoại tài sản. Hiện công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi, vai trò của những đối tượng liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chị Đinh thị H (SN 1984, trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã phản ánh về việc bản thân nhiều lần bị các đối tượng lạ mặt đến tận cửa hàng mình đánh đập dọa nạt.

Đỉnh điểm, vào ngày 19/7, chị Đinh Thị H. và con gái đang nằm tại cửa hàng tạp hóa của mình tại xóm 13, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc thì phát hiện có mùi xăng bốc lên.

Chị H. đi ra cửa thì bất ngờ có một nam thanh niên bịt kín mặt ném xăng về phía người mình, chị H. chạy vào nhà rồi hô hoán mọi người cứu. Ngọn lửa bùng cháy bao trùm toàn bộ cửa hàng của chị H, bản thân chị cũng bị lửa bén vào người. May mắn người con gái nhỏ kịp thoát ra ngoài nên an toàn.

Sự việc trên khiến chị H. bị bỏng hai chân, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó. Hiện tại do vết thương bị nhiễm trùng nên chị đang tiếp tục được trị tại bệnh viện. Cửa hàng của chị H. bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản bên trong cũng bị thiêu thành than, tổng thiệt hại lên ước tính hơn 500 triệu đồng.

Theo chị H, trước đó, ngày 20/6, có hai đối tượng đến cửa hàng chị H. giả vờ mua đồ rồi hành hung chị H.. Tiếp tục ngày 30/6, có một đối tương đưa quần áo cũ đã tẩm sẵn xăng đốt trước cửa hàng chị H. Chị H cho rằng việc mình nhiều lần bị dọa nạt, đánh đập, ném bom xăng đốt cửa hàng…là có liên quan đến chuyện tình cảm.

Thời gian gần đây, chị có quen với một người đàn ông tên Ph. Vợ của anh Ph đi làm ở nước ngoài suốt 18 năm qua không về, anh Ph cũng đã ly thân vợ . Thời điểm quen biết, người đàn ông này đã nộp đơn ly hôn lên tòa 2 năm nhưng do người vợ không về giải quyết nên chưa thể ly hôn. Đầu năm 2019, tòa mới giải quyết cho người đàn ông này ly hôn vợ.

Gần đây, chị H và anh Ph. có ý định sẽ tiến tới hôn nhân, thì cũng là lúc chị bắt đầu bị đe dọa, đánh đập. Trong cuộc sống, chị H không nợ nần, mâu thuẫn hay có thù oán gì với ai nên bản thân chị cho rằng người đứng sau là vợ cũ của anh Ph. Có thể người này cho rằng, chị H là nguyên nhân khiến anh Ph làm đơn ly hôn mình nên thuê người hãm hại chị H để trả thù.

Cửa hàng bị đốt, bản thân lại bỏng nặng, nguy hiểm đến tính mạng nên chị H vô cùng hoang mang, lo lắng. Chị đã làm đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, mong sớm vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc làm rõ sự việc. Ngày 28/9, Công an Nghệ An đã bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Ngọc Hòa và đối tượng liên quan là Thái Bá Tình.

Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Hòa khai nhận được một người phụ nữ sinh sống tại nước ngoài gọi điện thuê Hòa “dằn mặt” chị H. vì chị H. hiện đang có quan hệ nam nữ với chồng cũ của người phụ nữ này.

Nhiều lần Trần Ngọc Hòa rủ Thái Bá Tình chở đến cửa hàng chị H. để dằn mặt, tuy nhiên vì chưa gây ra thiệt hại nên người phụ nữ ở nước ngoài cho rằng, nhóm của Hòa làm chưa đạt yêu cầu nên chưa chuyển tiền công.

Sau đó Hòa nhờ một người khác chở đến cửa hàng chị H. để ném xăng vào cửa hàng. Lần này, người phụ nữ ở nước ngoài xác nhận đã đạt được yêu cầu nên đã chuyển khoản cho Hòa với số tiền 20 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hòa và Thái Bá Tình về hành vi hủy hoại tài sản. Đồng thời tiếp tục làm rõ về hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan. Đồng thời, tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để bắt giữ đối tượng còn lại./.