Vụ “xác người trong bê tông“: Xử lý trách nhiệm công an khu vực

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương gây xôn xao dư luận vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương- Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, trong quá trình điều tra gặp khó khăn một phần do công tác quản lý hộ khẩu lỏng lẽo. Do đó, Công an tỉnh đã quyết định xử lý trách nhiệm của cán bộ công an khu vực.

Các nghi can của vụ án.

Sau vụ án mạng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đã có kiến nghị với chính quyền địa phương về công tác quản lý người, quản lý hộ khẩu ở địa bàn cơ sở hết sức lỏng lẻo, trong đó có trách nhiệm của công an cơ sở. Nhóm đối tượng đến thuê nhà một số địa điểm, rồi né tránh tiếp xúc, phủ bạt lên nhà, mặc quần áo theo kiểu tu luyện như vậy nhưng cán bộ công an khu vực đã không kiểm tra hoạt động của họ.



Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, đáng lẽ công an xã phải đến khai báo tạm trú nhưng lại không làm tốt điều đó. Vì thế, khi xảy ra vụ án khó xác định được ai đang ở trong nhà nên rất khó khăn trong quá trình điều tra khi xảy ra chuyện. Do vậy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã ký quyết định chỉ đạo Công an huyện Bàu Bàng xử lý cán bộ công an cơ sở trong việc quản lý hộ khẩu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này./.

