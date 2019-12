Xác minh nguồn gốc 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

Khởi tố 3 kẻ ném bột ớt khiến chiến sĩ công an ngã xe thiệt mạng: Ngày 1/12, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thành Đoán (26 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là 3 đối tượng trộm cắp xe ba gác, ném bột ớt vào tổ tuần tra khi bị truy đuổi khiến một chiến sĩ công an ngã xe thiệt mạng. : Ngày 1/12, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thành Đoán (26 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là 3 đối tượng trộm cắp xe ba gác, ném bột ớt vào tổ tuần tra khi bị truy đuổi khiến một chiến sĩ công an ngã xe thiệt mạng.