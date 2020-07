Xử lý vụ nam sinh cấp 2 đâm bạn dẫn đến tử vong

Ngày 26/7, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ học sinh đâm bạn học dẫn đến tử vong.

(Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối ngày 25/7, trên đường Nguyễn Bính, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là em T.N.K (14 tuổi) trú phường Hòa Minh bị đâm ở đùi, mất nhiều máu được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. Gần sáng 26/7, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Qua điều tra, Cơ quan công an xác định đối tượng gây án là N.V.T (13 tuổi), cùng trú ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Cơ quan công an quận đã thu giữ hung khí là một con dao bấm dài 20cm. Do T chưa đủ 14 tuổi nên sau khi lấy lời khai đã cho gia đình bảo lãnh về nhà.



Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn trong ngày bế giảng ở Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nên hai học sinh hẹn gặp nhau giải quyết. Sau đó, K đánh T ngã xuống đất. T đứng dậy rút dao từ túi quần đâm một nhát ngang qua hai đùi của Khang. Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, lực lượng điều tra và địa phương tập trung làm cho rõ. Hậu quả vụ án rất nặng nề, nhưng xử lý lại rất khó khăn. Chúng tôi cũng yêu cầu nhà trường tăng cường giáo dục cho học sinh. Gia đình cũng phải có sự theo dõi"./.